Сбой произошел в работе Instagram

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Сбой в работе социальной сети Instagram произошел вечером 13 июля в США и некоторых странах Европы, сообщается на сайте Downdetector.

Неполадки начали около 21:00. Более половины жалоб пользователей касались проблемами с обновлением новостной ленты. Еще 23 процента столкнулись с трудностями в веб-версии соцсети, а 22 процента не могут зайти под своим аккаунтом.

В микроблоге Instagram в Twitter заявили, что им известно о проблеме. Специалисты соцсети оперативно работают над решением проблемы.