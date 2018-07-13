Этуш попал в больницу

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист СССР Владимир Этуш находится в столичной больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивают как стабильное, рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, Этуш отдыхал с супругой в Италии. Его самочувствие ухудшилось, из-за чего они вернулись и поехали из аэропорта в медучреждение. "Учитывая почтенный возраст, врачи приняли решение, что надо остаться под наблюдением", – цитирует Крока РИА Новости.

Он уточнил, что артист не в реанимации, а в обычной палате. Жена сейчас с ним, добавил Крок.