Жертвами теракта в Пакистане стали 70 человек

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Число жертв взрыва, прогремевшего в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана 13 июля, достигло 70 человек.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения провинции Фаиз Какар, пострадало в результате теракта свыше 120 человек, передает Reuters.

Взрыв совершил террорист-смертник в округе Мастунг около места проведения митинга избирателей, в которой участвовали около тысячи человек. Ранее сообщалось,что погибли около 30 человек и около 40 человек были ранены. Среди погибших – кандидат в депутаты провинциального законодательного органа (Ассамблея Белуджистана) от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани.