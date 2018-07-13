В китайском парке прогремел взрыв

Фото: ТАСС/Wang Haofei/Zuma

На территории промышленного парка в провинции Сычуань на юго-западе Китая прогремел взрыв.

По сообщениям местных информагентств, в результате случившегося 19 человек погибли и 12 пострадали, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в уезде Цзянъань городского округа Ибинь в четверг около 18.30 по местному времени .

По предварительной информации, при взрыве в парке 19 человек погибли, еще 12 пострадали. На место трагедии прибыли экстренные службы и представители местной власти.

Подробности происшествия выясняются.