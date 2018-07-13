В Египте уточнили информацию о взрыве у аэропорта в Каире

Фото: ТАСС/Zuma/Ahmed Gomaa

Взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта, он не оказал влияния на работу воздушной гавани, уточняет информацию министерство гражданской авиации Египта, передает Reuters.

Два резервуара с топливом взорвались за пределами воздушной гавани. Возгорание взято под контроль местными экстренными службами.

Ранее сообщалось, что в Каире около аэропорта произошел взрыв. Местные власти подтвердили, что авиасообщение было временно прекращено. В настоящий момент работа всех систем аэропорта возобновилась.