Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожарные полностью потушили пожар на газораспределительной станции в Казани.

"В 16:08 мск – полная ликвидация последствий пожара", – передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Ранее из-за крупного возгорания на казанской газораспределительной станции был введен режим ЧС.

Накануне там взорвалась емкость со сжиженным газом. В результате случившегося погиб один человек, еще трое – пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

