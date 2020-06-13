Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Фото: ТАСС/МЧС России
Пожарные полностью потушили пожар на газораспределительной станции в Казани.
"В 16:08 мск – полная ликвидация последствий пожара", – передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
Ранее из-за крупного возгорания на казанской газораспределительной станции был введен режим ЧС.
Накануне там взорвалась емкость со сжиженным газом. В результате случившегося погиб один человек, еще трое – пострадали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.