Режим ЧС ввели из-за крупного пожара на газораспределительной станции в Казани

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Казани ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на газораспределительной станции.

"По состоянию на 07:00 мск для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", – передает ТАСС заявление пресс-службы МЧС.

Накануне сообщалось, что на казанской газораспределительной станции взорвалась емкость со сжиженным газом. В результате случившегося погиб один человек, еще трое – пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.