Взрыв произошел в одной из клиник Антальи

В одной из частных клиник турецкой Антальи произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что взрыв прогремел в техническом помещении медицинского учреждения, где расположена система кондиционирования. По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек. На место происшествия прибыли пожарные.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на танкере в Махачкалинском морском торговом порту. По данным МЧС, в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате ЧП погибли три человека.

