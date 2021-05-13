Директор столичной школы рассказал о состоянии детей после инцидента с лопнувшей игрушкой

Фото: facebook.com/gym1515

После ситуации со зловонной игрушкой-хлопушкой в столичной школе № 1515 занятия продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора образовательного учреждения Армена Каграманяна.

По его словам, врачи осмотрели учащихся, они чувствуют себя хорошо.

"Одного ученика в сопровождении сотрудника школы направили в больницу для дополнительного осмотра, сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо. У остальных детей жалоб на самочувствие не было, поэтому занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Отмечу, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет", – уточнил Каграманян.

Он также отметил, что администрация учреждения держит ситуацию на контроле, на данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в СМИ появилась информация, что в четверг ученица 5-го класса принесла в столичную школу купленную в интернете бомбу-вонючку. Перед уроком физкультуры она решила пошутить и лопнула ее, из-за чего в помещении распространился неприятный запах.

После инцидента несколько школьников обратились к учителю с жалобой на головную боль. Сотрудники учреждения отреагировали на случившееся и вызвали скорую помощь.