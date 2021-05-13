Директор столичной школы рассказал о состоянии детей после инцидента с лопнувшей игрушкой

16:23
Фото: facebook.com/gym1515
После ситуации со зловонной игрушкой-хлопушкой в столичной школе № 1515 занятия продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора образовательного учреждения Армена Каграманяна.
По его словам, врачи осмотрели учащихся, они чувствуют себя хорошо.
"Одного ученика в сопровождении сотрудника школы направили в больницу для дополнительного осмотра, сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо. У остальных детей жалоб на самочувствие не было, поэтому занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Отмечу, что никакой угрозы жизни и здоровью детей нет", – уточнил Каграманян.
Он также отметил, что администрация учреждения держит ситуацию на контроле, на данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее в СМИ появилась информация, что в четверг ученица 5-го класса принесла в столичную школу купленную в интернете бомбу-вонючку. Перед уроком физкультуры она решила пошутить и лопнула ее, из-за чего в помещении распространился неприятный запах.
После инцидента несколько школьников обратились к учителю с жалобой на головную боль. Сотрудники учреждения отреагировали на случившееся и вызвали скорую помощь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: