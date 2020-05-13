Бастрыкин поручил СК доложить о проверке по делу об обрушении в доме в Лефортове

17:57
Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об обрушении перекрытий жилого дома на шоссе Энтузиастов, передает пресс-служба ведомства.
В частности, глава Следственного комитета отдал распоряжение по анализу имеющихся сведений об инциденте. Бастрыкин также поручил проверить, насколько соблюдались жилищные права жителей дома и как проводились ремонтные работы в здании.
Соблюдение жилищного законодательства, а также содержание и обслуживание жилого дома, где произошло обрушение, проверит Лефортовская межрайонная прокуратура. Кроме того, она выяснят обстоятельства проведения капитального ремонта.
Ранее появилась информация об обрушении перекрытии между двумя этажами жилого дома на шоссе Энтузиастов. В пресс-службе СК РФ отметили, что после опроса москвичей стало известно об аварийном состоянии здания.
"Во время обрушения никто не пострадал. При этом, как отмечают местные жители, здание фактически рассыпается долгое время. Несколько лет назад жильцов начали расселять, однако многие так и не дождались нового жилья", – отметили в ведомстве.
В пресс-службе СК РФ добавили, что состояние дома также ухудшилось после того, как предприниматели, разместившие свои объекты торговли на первом этаже, стали расширять подвальные помещения.
Ранее в ТиНАО обрушился козырек подъезда жилого дома, расположенного по улице Сосенский Стан. В результате происшествия никто не пострадал, однако жители не могли выйти на улицу до ликвидации последствий инцидента.
Жильцов дома, где обрушились перекрытия, эвакуировали с помощью автолестниц
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