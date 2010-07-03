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09:35

Семье погибшего в Шереметьеве приморца выделят полмиллиона рублей

происшествия

09:35

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Семье жителя Приморья Михаила Хрумова, погибшего в катастрофе с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, выделят полмиллиона рублей. Об этом сказано в постановлении на сайте краевой администрации.

Уроженец Владивостока уехал в Москву более 10 лет назад, однако родственники мужчины остались в Приморье. В столицу специалист по рыбной промышленности перевез только жену и детей.

5 мая Михаил сел в Sukhoi Superjet 100, чтобы добраться до Мурманска по работе. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Выбраться из лайнера мужчине не удалось. Вместе с ним погибли еще 40 человек.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они рассматривают различные версии ЧП, включая недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Экипаж аварийного борта мог недооценить опасность ситуации

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Сюжет: Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево

происшествия

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