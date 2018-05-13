Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водитель легкового авто сбил велосипедиста около Белорусского вокзала и скрылся с места происшествия, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель Lada Priora, двигаясь по Ленинградскому проспекту в районе Белорусского вокзала, совершил наезд на велосипедиста", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Отмечается, что для поимки автомобилиста в городе ввели план "Перехват".

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили выезд сотрудников полиции по адресу ДТП. Там рассказали, что о происшествии сообщили очевидцы. Собеседница агентства добавила, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, а сведений о пострадавших не поступало.