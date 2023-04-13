Школьники подожгли одежду сверстника за отказ одолжить самокат в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученики четвертого класса подожгли одежду на сверстнике на северо-востоке Москвы за отказ делиться самокатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ребенка госпитализировали с ожогами. Происшествие случилось в столичном районе Марфино, добавили в правоохранительных органах.

"Предварительно установлено, что ученику четвертого класса сверстники бросили под одежду зажженный лист бумаги, после того как школьник не захотел делиться с ними самокатом. Одежда загорелась, мальчик получил сильные ожоги и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

Полиция организовала по данному факту проверку.

Ранее детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева рассказала, что двоих детей изъяли из семьи после того, как их мать заживо сожгла полуторагодовалую девочку. Ребят поместили в государственные организации. По ее словам, инцидент взял под контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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