ГП РФ проведет проверку материалов со сценами убийства якобы украинского военного

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура РФ направила на проверку в следственные органы материалы, на которых присутствуют сцены убийства якобы украинского военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС.

"Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль", – заявили в ведомстве.

Ранее в Сеть попали фото- и видеоматериалы, на которых запечатлено убийство якобы украинского военного. На кадрах видно, что действие происходило в летний период. На видео был запечатлен момент расправы неизвестным мужчиной в камуфляжной форме над военнослужащим с украинской нашивкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеокадры с казнью военнослужащего с украинской нашивкой могут стать предметом для проверки. Он добавил, что для проведения всех необходимых мероприятий сначала надо убедиться в подлинности фото- и видеоматериалов.



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