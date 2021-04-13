Более 50 человек эвакуировали из здания на юго-западе Москвы из-за задымления

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В административном здании на Профсоюзной улице произошло задымление, из него эвакуировали более 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Из административного здания на Профсоюзной улице, 112 эвакуировано более 50 человек из-за задымления", – заявил источник.

По предварительным данным, причиной задымления стал перегрев системного оборудования МГТС, офис которого расположен на первом этаже здания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел на стройплощадке ЖК "КутузовGRAD II" в Можайском районе столицы. По данным МЧС, там загорелся строительный материал на площади 20 квадратных метров.