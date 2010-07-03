СМИ сообщили о столкновнии трех машин на западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе Москвы столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили News.ru в ГИБДД, оба пострадавших получили нетяжелые ранения.

Уточняется, что ДТП произошло у торгового центра "Океания" на Кутузовском проспекте.