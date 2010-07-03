ТЦ "Океания" эвакуировали на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

На Кутузовском проспекте в столице эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Океания". В общей сложности на улицу были выведены 700 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Причина инцидента – срабатывание датчика пожарной сигнализации. Произошло задымление при приготовлении пищи в одном из кафе. Пожарные проверили здание, возгорания не обнаружено.

Накануне около двухсот человек эвакуировали из здания оздоровительного комплекса "Ватутинки" в ТиНАО из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. В четверг, 11 апреля, около 900 человек эвакуировали из двух вузов на севере и юге Москвы. Кроме того, 150 человек были эвакуировны из трехэтажного офисного центра в Багратионовском проезде.