В ТиНАО задержали мужчину, "заминировавшего" автомобиль

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в ложном сообщении о минировании автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

При проверке полицейские в машине опасных предметов не нашли. "Гражданин, позвонивший в полицию, был доставлен в дежурную часть", - сказали в ведомстве. О мотивах поступка мужчины не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). По закону, с лиц, ложно сообщивших об акте терроризма, могут быть взысканы все расходы, связанные с работой экстренных служб.