Сына начальника полиции на Урале поймали с партией наркотиков

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В Екатеринбурге сына высокопоставленного полицейского задержали на улице с крупной партией наркотиков. У молодого человека нашли 130 граммов запрещенного вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, речь идет о сыне главы управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова. Возбуждено уголовное дело.