Два человека погибли при переходе через железнодорожные пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человека получили смертельные травмы на железной дороге в районе станции Селятино Киевского направления МЖД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 12 апреля. "Поездом сообщением Новозыбков – Москва смертельно травмированы двое мужчин. Они пытались перейти пути перед близко идущим поездом", – указали следователи.

В начале апреля под колесами электрички в Подмосковье погибли два человека – инцидент произошел в районе железнодорожной станции Отрадное. Погибли мужчина 1967 года рождения и женщина 1976 года рождения, шедшие вдоль железнодорожных путей.