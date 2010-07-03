Мужчина избил и ограбил прохожего на юго-востоке Москвы

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении и разбойном нападении. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел в ночь на 11 апреля на юго-востоке столицы.

В полицию обратился мужчина 1994 года рождения, которого в районе дома 46 на Рязанском проспекте неизвестный ударил кулаком в лицо.

После этого мужчина потерял сознание, а грабитель похитил три тысячи рублей и мобильный телефон. Ущерб составил 16,5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в другом грабеже, а во время следственных работ выяснили, что он причастен к нападению на Рязанском проспекте.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает мужчину и женщину, ограбивших гражданку КНР в подъезде жилого дома в столичном районе Люблино.