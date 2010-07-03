Пожар в гаражном комплексе ликвидировали в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар в гаражном комплексе в ТиНАО ликвидировали, передает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.

Возгорание происходило на улице Центральная в деревне Кузнецово Новофедоровского поселения.

Площадь пожара составляла 150 квадратных метров. По данным экстренных служб, пострадавших нет.

Отмечалось, что внутри гаражей находились легковые и грузовые автомобили, а также сельскохозяйственная техника.