Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в гаражном комплексе в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.

Возгорание зафиксировано на улице Центральная в деревне Кузнецово Новофедоровского поселения. Информация о пострадавших не поступала.

По уточненным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как отмечает Агентство "Москва", внутри гаражей находятся легковые и грузовые автомобили, а также сельскохозяйственная техника.