Несколько ракет упали вблизи консульства США в Ираке – СМИ

08:43
Фото: телеграм-канал "Baza"
В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет. Инцидент произошел в городе Эрбиль. Об этом со ссылкой на собственный источник в службе безопасности Ирака сообщает новостной портал SHAFAQ News.
"Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", – сообщил источник.
В свою очередь, министерство здравоохранения Ирака заявило, что в результате происшествия никто не погиб.
Атака на Эрбиль произошла из-за пределов Ирака, передает, ссылаясь на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, телеканал Rudaw. В общей сложности по Курдистану было выпущено 12 ракет.
В сентябре 2021 года сообщалось, что по меньшей мере три ракеты упали вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака. Удар пришелся по территории, где находятся вооруженные силы США. Уточняется, что очевидцы слышали шесть взрывов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: