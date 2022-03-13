Несколько ракет упали вблизи консульства США в Ираке – СМИ

Фото: телеграм-канал "Baza"

В Ираке вблизи консульства США упали несколько ракет. Инцидент произошел в городе Эрбиль. Об этом со ссылкой на собственный источник в службе безопасности Ирака сообщает новостной портал SHAFAQ News.

"Ракеты упали в районе консульства США и телестанции "Курдистан 24" в месте Салах-эд-Дин в Эрбиле. В результате взрыва был нанесен материальный ущерб зданию телеканала "Курдистан 24", – сообщил источник.

В свою очередь, министерство здравоохранения Ирака заявило, что в результате происшествия никто не погиб.

Атака на Эрбиль произошла из-за пределов Ирака, передает, ссылаясь на курдское ведомство по борьбе с терроризмом, телеканал Rudaw. В общей сложности по Курдистану было выпущено 12 ракет.

В сентябре 2021 года сообщалось, что по меньшей мере три ракеты упали вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака. Удар пришелся по территории, где находятся вооруженные силы США. Уточняется, что очевидцы слышали шесть взрывов.