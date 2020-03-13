Полиция начала проверку по факту кражи ноутбуков у студентов духовной семинарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичная полиция начала проверку по факту кражи трех ноутбуков у студентов Сретенской духовной семинарии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства заявил, что инцидент произошел на улице Большой Лубянке, в доме 19, строении 3. Студенты без присмотра оставили личные вещи – три компьютера и рюкзак. Указанные предметы были украдены.

Трое студентов и их знакомый обратились в полицию. Сообщается, что общая сумма ущерба составила 102 тысячи рублей.

Накануне полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов у спящих пассажиров Московского центрального кольца (МЦК). Злоумышленник проверяется на причастность к трем эпизодам хищения устройств.

