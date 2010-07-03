В полиции опровергли информацию о драке в Бирюлеве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Информация о драке на платформе станции Бирюлево-Товарная не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

Ранее СМИ сообщили о драке с применением холодного оружия на юге столицы.