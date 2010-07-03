В питерской коммуналке нашли троих детей рядом с умершей матерью

Трех маленьких детей обнаружили рядом с телом умершей матери в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка по региону Светланы Агапитовой.
С заявлением в органы опеки обратились родственники жильцов квартиры. Они сообщили, что одна из соседей редко выходит из комнаты, а ее дети часто плачут. Сотрудники ведомства несколько раз выезжали на место, но не могли попасть в квартиру.
Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти женщины 1981-го года рождения. На ее теле не обнаружили следов насилия. Назначена судебно-медицинская экспертиза
Мальчики четырех и двух лет, а также их девятимесячная сестра находятся в больницах. В аппарате отметили, что дети внешне выглядят неухоженными, у одного из мальчиков подозревают отставание в развитии.
Ранее мать детей привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако затем семью сняли с учета "в связи с положительной динамикой".
Отец детей проживает отдельно, он готов их забрать.
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