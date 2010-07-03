ДТП произошло на трамвайных путях у Павелецкой площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупная дорожная авария произошла на трамвайных путях у Павелецкой площади в столице. Столкнулись автобус и легковой автомобиль Toyota.

В районе происшествия на Кожевнической улице затруднено движение транспорта. Инспекторы прилагают усилия для восстановления трафика. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП уточняются.