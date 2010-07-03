27-летняя москвичка впала в кому во время сна

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Москве 27-летняя девушка впала в кому после того, как легла спать, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На утро девушку не смогла разбудить ее мать, которая и вызвала скорую помощь. По словам женщины, аналогичная ситуация уже происходила несколько лет назад.

Прибывшие врачи диагностировали у девушки кому. Ее причину пока не определили. Полиция проводит проверку.

Ранее школьник на юге Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны.