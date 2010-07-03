Пенсионер заявил о пропаже икон стоимостью 200 тысяч долларов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве пенсионер обратился к адвокату с заявлением о пропаже 12 старинных икон, которые стоят 200 тысяч долларов. По мнению мужчины, иконы были украдены, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

С заявлением в полицию обратилась адвокат одной из коллегий столицы после обращения мужчины 1944 года рождения. Пенсионер считает, что иконы украли из квартиры, которой он раньше владел, но позже передал племяннице.

"При этом в гостиной и спальне оставались 12 старинных икон", – сообщили агентству в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка.

В конце 2018 года стало известно о пропаже картины Левитана "Последний снег". Москвич рассказал полиции, что заключил договор с мужчиной, передал ему картину и в назначенные договором сроки не получил ее назад.