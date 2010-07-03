Двое мужчин получили ножевые ранения на западе столицы

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на двоих мужчин на западе Москвы. Инцидент произошел в помещении шиномонтажа на улице Красных Зорь, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
Как выяснили правоохранители, неизвестные вошли в помещение шиномонтажа и похожими на ножи предметами нанесли колото-резаные ранения двоим мужчинам 1990 года рождения. После этого преступники скрылись.
Потерпевшими оказались приезжие из города Энгельс Саратовской области. Им пришлось обратиться за медицинской помощью.
Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
"В ходе розыска на Аминьевском шоссе в автомобиле Mercedes полицейские задержали по подозрению в совершении преступления неработающего мужчину 1990 года рождения", – сообщили в пресс-службе столичного главка.
Полицейские продолжают вести расследование. Устанавливаются возможные соучастники преступника.
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