МВД Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на побережье в Батуми

Фото: телеграм-канал "Подъем"

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту взрыва мины на побережье Черного моря в Батуми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Расследование ведется по первой части статьи 229 Уголовного кодекса, что подразумевает взрыв", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, взрыв устройства произошел в воде примерно в 25 метрах от берега. После информации о происшествии на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также саперы и пожарные.

В результате инцидента никто не пострадал.



МВД Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на побережье Батуми

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