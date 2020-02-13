Полиция проверяет информацию об изнасиловании 14-летней девочки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку поступившей информации, касающейся изнасилования 14-летней девочки в одном из клубов на северо-востоке Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно информации источника, 12 февраля в полицию обратился житель Московской области. Он сообщил, что 17 ноября 2019 года его 14-летняя дочь была изнасилована 16-летним подростком.

"В ходе проверки выяснилось, что изнасилование произошло в клубе MonaClub на улице Павла Корчагина", – сказал источник.

Ранее в Московской области задержали человека, который подозревается в совершении мошенничества. Сообщается, что он украл один миллион рублей у 64-летнего жителя Подмосковья.