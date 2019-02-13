В Москве убит режиссер Илья Тихонович

Режиссера короткометражных фильмов Илью Тихоновича убили в его же квартире на севере Москвы. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по Москве в комментарии ТАСС.

Тело режиссера с множественными колото-резаными ранами было найдено в ночь на 13 января. Его обнаружили в квартире жилого дома по улице Черняховского. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1980 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в преступлении. По данным следственного управления, мужчины распивали спиртные напитки, впоследствии между ними возник конфликт.