В Сергиевом Посаде директор ресторана застрелил клиента во время ссоры

Фото: depositphotos/blinow61

В Сергиевом Посаде задержали директора ресторана по подозрению в убийстве клиента из травматического пистолета. На допросе задержанный признался в преступлении, сообщает РИА Новости.

9 февраля в одном из ресторанов города нашли тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве.

Подозреваемым оказался 34-летний директор ресторана. По предварительным данным, между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил в голову оппонента. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении стрелявшего меры пресечения.