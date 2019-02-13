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17:21

Игнатьев назвал абсурдной ситуацию Мамаева и Кокорина

происшествия спорт суды

17:21

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Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов, Кирилл Зыков

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал ситуацию вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина абсурдной.

"Вообще, вся ситуация с Мамаевым и Кокориным уже становится абсурдной. Да, конечно, они виноваты и должны ответить за содеянное, но столько держать их в неведении – это слишком жестоко. Думаю, разобраться в том, что произошло, можно было за пару дней. Отказываюсь понимать, что происходит. Слишком дикий подход к конкретным людям", – сказал он в беседе с RT.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе с друзьями сначала избили водителя ведущей федерального канала, а затем подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком и генеральным директором ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным. Оба инцидента попали на камеры наблюдения.

Сперва футболистам предъявили обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". После того, как была проведена медэкспертиза, обвинения переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 8 апреля арест нападающему футбольного клуба "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву. Аналогичное решение суд принял в отношении брата футболиста – Кирилла Кокорина, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

происшествия спорт суды

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