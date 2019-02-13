Киллеры из Украины готовили убийства в России

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Украины, которые планировали заказные убийства на территории Краснодарского края, сообщает портал News.ru.
Два украинца прибыли в РФ по приглашению 40-летнего россиянина в ноябре 2017 года. Они привезли с собой укороченный автомат Калашникова, пистолет "Форт-12 ", а также самодельное взрывное устройство и боеприпасы. Границу мужчины пересекли по поддельным паспортам.
Для совершения преступления они приехали в Анапу. Они поселились в разных гостиницах и стали изучать распорядок дня выбранной жертвы. В ночь на 19 декабря один из киллеров выследил жертву в коридоре отеля и выстрелил, но потерпевший выжил.
О неудавшемся покушении злоумышленники сообщили по телефону организатору. Тот велел им ехать в село Ольгинку Туапсинского района и убить там 35-летнего брата пострадавшего. Вечером 19 марта 2018 года киллер из засады вблизи трассы Джубга — Сочи выпустил очередь из автомата в проезжающий автомобиль, за рулем которого находилась жертва. Мужчина остался жив.
После этого злоумышленники приехали в поселок Небуг, где подозреваемых задержали.
Уроженцам Украины предъявлено обвинение по шести статьям. Среди эпизодов – незаконное пересечение границы, контрабанда оружия, покушение на убийство, изготовление поддельных паспортов. Предполагаемый заказчик убийств объявлен в международный розыск.
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