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15:56

Спасатели помогли ребенку достать застрявшие между дверью и шкафом пальцы

происшествия

15:56

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Фото: depositphotos/Евгений Самарин

Спасатели в Московской области помогли двухлетнему ребенку высвободить пальцы руки, застрявшие между дверью и шкафом. Об этом сообщили в ГКУ МО "Мособлпожспас". Сообщение спасателям поступило 12 февраля.

В одной из квартир жилого дома в Мытищах двухлетний мальчик просунул руку между дверью и боковой стенкой шкафа и придавил пальчики. Перепуганная мама ребенка сама освободить пальцы сына из узкой расщелины не смогла – они попали в распорку.

Дежурная смена прибыла на место в короткие сроки. Ребенок чувствовал боль в сдавленной руке, не мог ей пошевелить.

"Специалисты в считанные секунды с помощью отвертки отжали дверь шкафа и высвободили детскую ручку из тесной ловушки. Спасатели, имеющие навыки медицинской подготовки, осмотрели руку ребенка, отметив небольшой отек от сдавливания, порекомендовали обратиться за медицинской помощью", – сообщили в "Мособлпожспас".

Признаков перелома или вывиха у ребенка нет. Спасатели посоветовали гражданам не оставлять детей без присмотра и помнить о том, что опасные ситуации могут произойти очень быстро.

происшествия

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