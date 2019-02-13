Движение электричек на Курском направлении МЖД введено в график

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Движение пригородных поездов на Курском направлении МЖД ввели в график, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Сейчас незначительное количество диаметральных рейсов, перешедших с Курского направления на другие, следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

В МЖД принесли пассажирам свои извинения и отметили, что диспетчеры работают над тем, чтобы сократить опоздание до минимума.

Движение электричек в сторону Москвы было приостановлено из-за остановки поезда по техпричинам на станции Царицыно.