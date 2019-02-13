Три поезда на ОЖД были задержаны по техпричинам

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Три поезда на Октябрьской железной дороге (ОЖД), следующие через участок Пригородная – Лужайка, были задержаны более чем на два часа по техническим причинам, сообщает пресс-служба магистрали.

Это поезд №31 Москва – Хельсинки, пригородный поезд №6742 Бусловская – Выборг и поезд №782 "Аллегро" Хельсинки – Санкт-Петербург. Также на час задержат отправление поезда №783 "Аллегро" из Санкт-Петербурга.

Получить актуальную информацию о движение поездов пассажиры могут на официальном сайте РЖД.