Женщина получила ножевые ранения в результате конфликта в детсаду

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Петербурга получила ножевые ранения в результате конфликта с другой женщиной в детском саду, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 5 февраля между потерпевшей и женщиной, приехавшей из Украины. Якобы одной из них не понравилось, что ее удалили из чата родителей воспитанников детсада.

Петербурженку госпитализировали в Мариинскую больницу. У нее восемь ранений головы. Полиция проводит проверку.