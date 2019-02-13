Самолет в аэропорту Воронежа застрял в снегу

Самолет авиакомпании "Руслайн" застрял в сугробах перед взлетом в международном аэропорту Воронежа. По данным "Интерфакса", в результате происшествия никто не пострадал.

В службах авиагавани уточнили, что лайнер не смог развернуться в специальном кармане на аэродроме. Его пришлось возвращать на рулежную дорожку при помощи тягача.

В местных новостных изданиях также сообщается, что самолет якобы выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров оповестили о переносе вылета.

Одна из пассажирок написала в соцсетях, что лайнер вынесло в чистое поле из-за покрытой льдом взлетной полосы. "Надеюсь, что перенос затянется не на длительное время. А нервные клетки не восстанавливаются", – сообщила женщина.

Это не первое сообщения об инцидентах с самолетами за последние сутки. В Барнауле разбираются, кто допустил к работе неисправный трап самолета. Утром 12 февраля пассажиры рейса до Москвы получили серьезные травмы, упав с высоты второго этажа. Нарушить технику безопасности могли непосредственно при посадке людей. Их на площадке, которая соединяет лестницу и вход в лайнер, могло оказаться слишком много.