Образцы ДНК родственников жертв крушения Ан-148 отправлены из Орска в Москву

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Образцы ДНК для опознания жертв крушения Ан-148 отправлены из Орска в Москву, сообщили в правительстве Оренбургской области.

"Образцы ДНК, взятые у родственников жертв авиакатастрофы, отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы", – цитирует представителей региональной администрации ТАСС.

В воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 Москва − Орск "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Подмосковье. На борту лайнера находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.



На месте катастрофы спасатели обнаружили 1,4 тысячи фрагментов тел жертв, а также около 500 обломков самолета. Последние переправят в Жуковский для расследования.

Специалисты МАК уже приступили к анализу самописцев разбившегося Ан-148. Черные ящики и изъятые из аэропорта и авиакомпании документы должны помочь определить причину трагедии.