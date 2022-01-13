Мину обнаружили в жилом доме в центре Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT
В жилом доме в центре Москвы обнаружили мину. Об этом сообщает ТАСС.
Взрывное устройство нашли на втором этаже 16-этажного дома в Малом Власьевском переулке. На место происшествия выехал кинологический расчет, чтобы обследовать находку.
Информации об эвакуации жильцов пока не поступало. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасная находка располагалась возле здания торгового центра в Зеленоградском административном округе.