Мину обнаружили в жилом доме в центре Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

В жилом доме в центре Москвы обнаружили мину. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывное устройство нашли на втором этаже 16-этажного дома в Малом Власьевском переулке. На место происшествия выехал кинологический расчет, чтобы обследовать находку.

Информации об эвакуации жильцов пока не поступало. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасная находка располагалась возле здания торгового центра в Зеленоградском административном округе.

