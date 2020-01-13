Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида, сообщает РБК. Как рассказала сама актриса, неизвестные похитили ее сумку.

"Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, – я и думать о них не хочу", – отметила она.

По сообщениям СМИ, в украденной сумке Чуриковой находились загранпаспорта актрисы и ее супруга Глеба Панфилова, телефон и другие вещи. Общий ущерб оценивается примерно в 250 тысяч рублей. Чтобы улететь домой, паре пришлось обратиться в посольство.

Ранее неизвестный попытался ограбить банк на востоке столицы. Мужчина в медицинской маске зашел в здание финансовой организации и, угрожая пистолетом, потребовал передать ему деньги.