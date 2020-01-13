Почти 200 граммов пороха изъяли у пьяного мужчины на Профсоюзной улице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Профсоюзной улице сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружили пакет с порохом, сообщает Агентство "Москва".

Экспертиза установила, что в пакете находился бездымный порох общей массой 192 грамма. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве арестовали мужчину 1985 года рождения по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия. Инцидент произошел 11 ноября на Семеновской набережной.