Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми

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В международном аэропорту Перми совершил посадку лайнер, следовавший из Москвы в Иркутск. Причина инцидента – ухудшение состояния здоровья пассажира, у которого произошло желудочное кровотечение.

Посадка совершена в 19:40 по московскому времени. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, полет продолжат после того, как пострадавшего передадут медикам.