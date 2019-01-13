Незаконно попавший на борт самолета мужчина задержан в Шереметьеве

Мужчина в Шереметьеве незаконно проник на борт самолета рейса Москва – Брюссель компании "Аэрофлот" в обход всех кордонов безопасности, передает "Интерфакс".
По словам источника, он проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и побежал к ближайшему самолету. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету.
Об инциденте доложили пограничникам, которые задержали мужчину на борту самолета. Вылет лайнера задержался.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.