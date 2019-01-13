Незаконно попавший на борт самолета мужчина задержан в Шереметьеве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мужчина в Шереметьеве незаконно проник на борт самолета рейса Москва – Брюссель компании "Аэрофлот" в обход всех кордонов безопасности, передает "Интерфакс".

По словам источника, он проник на территорию аэродрома через вход одного из терминалов, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и побежал к ближайшему самолету. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету.

Об инциденте доложили пограничникам, которые задержали мужчину на борту самолета. Вылет лайнера задержался.