Два крупных пожара произошли в Москве и области

В МЧС выясняют причину крупного пожара в Балашихе

Минувшей ночью в столичном регионе произошли сразу два крупных пожара. Один из них уничтожил двухэтажный дом в Балашихе, а другой – машину с горючим на Ярославском шоссе, передает телеканал Москва 24.

Пламя, охватившее дом в Подмосковье, видели даже в соседних районах. По словам очевидцев, в здании жили цыгане.

Одна из женщин выбежала на улицу, успев накинуть на себя только пальто. Сбить огонь пожарным уже удалось. Сейчас в МЧС выясняют причины возгорания. По предварительным данным, никто не пострадал.



Огонь уничтожил машину с горючим на Ярославском шоссе

В пожарище превратилось и Ярославское шоссе в районе поворота на Березняки. Поначалу проезжавшие мимо автомобилисты решили, что горит заправка. Однако оказалось, что полыхала машина с горючим. Подробности случившегося устанавливаются.