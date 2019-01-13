Мощный взрыв прогремел на пляже в Перу

Breaking: Fire followed by a massive explosion at Las Palmas beach club in Asia, Peru. pic.twitter.com/vr0MJ3tzHw — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 13 января 2019 г.

Два газовых баллона взорвались в здании пляжного клуба "Лас-Пальмас" в перуанской провинции Каньете. Об этом пишет газета El Comercio.

Сообщение о ЧП диспетчеры экстренной службы получили инциденте 12 января в 21:17 по местному времени (13 января в 5:17 по Москве). Очевидцы произошедшего сняли полыхающие конструкции.

От взрыва несколько человек получили незначительные травмы. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и спасатели.